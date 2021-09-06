شاهد.. لاعبو البرازيل يواصلون اللعب رغم انسحاب منتخب الأرجنتين

خاض لاعبو المنتخب البرازيلي مباراة فيما بينهم، بعد توقف المباراة ضد المنتخب الأرجنتيني، وذلك ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

واقتحم أحد مسؤولي وزارة الصحة البرازيلية بشكل مفاجئ وبدائي أرضية الملعب، بعد 7 دقائق من بداية اللقاء، محتجا على مشاركة 4 لاعبين مع منتخب "التانغو" وصلوا من إنجلترا، ممنوعون من المشاركة في اللقاء بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا.

وغادر لاعبو المنتخب الأرجنتيني أرضية ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساوباولو البرازيلية، ومن ثم تم تعليق المباراة.

ولم يغادر لاعبو منتخب البرازيل أرضية الملعب، وخاض نيمار وزملاؤه مباراة فيما بينهم.

🇧🇷 Бразильцы все-таки сыграли в футбол. Отсутствие соперника не помешало 🙅‍♂️



Когда стало понятно, что аргентинцы не вернутся на поле, Неймар, Каземиро, Халк и другие начали катать двусторонку ⚽️



И кажется, парням только в кайф 😎 pic.twitter.com/muih9SM3xD — Матч ТВ (@MatchTV) September 5, 2021

وأكدت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية، وهي هيئة صحية برازيلية، أنه قد تم إخطار الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم، مسبقا بالحجر الصحي الإلزامي الذي كان يتعين على 4 من لاعبي "الألبيسيليستي" الخضوع له.

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وأوضحت هيئة الصحة البرازيلية، في بيان لها، أنها التقت يوم السبت عشية المباراة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في إطار الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم، بممثلي الاتحاد البرازيلي وبعثة المنتخب الأرجنتيني واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول".

وأوصت الهيئة الصحية بضرورة "خضوع اللاعبين الأرجنتينيين الأربعة للحجر الصحي، بعد التأكد من أنهم قدموا معلومات كاذبة وخرقوا القرار الذي يتطلب الحجر الصحي لمدة 10 أيام للأشخاص الذين تواجدوا في بريطانيا أو الهند أو جنوب إفريقيا خلال آخر 14 يوما.

ومع ذلك، بعد التأكيد على "ضرورة الحجر الصحي وحتى بعد الاجتماع والتواصل مع السلطات، شارك اللاعبون في التدريبات مساء السبت".

وهكذا، أخطرت الهيئة الشرطة الفيدرالية يوم الأحد، "في إطار ممارستها لمهمتها القانونية"، لاتخاذ تدابير عزل "فورية" للاعبين في الفندق أو ترحيلهم.

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واللاعبون هم إميليانو مارتينيز وإميليانو بوينديا (أستون فيلا الإنجليزي) وكريستيان روميرو وجيوفاني لوسيلسو (توتنهام الإنجليزي).

وكان مارتينيز وروميرو ولو سيلسو قد شاركوا كأساسيين في المباراة، بينما كان بوينديا يجلس على دكة البدلاء. ووصل اللاعبون الأربعة إلى البرازيل يوم الجمعة قادمين من كاراكاس حيث تغلبت الأرجنتين على فنزويلا (3-1) الخميس الماضي.

وخرج جميع لاعبي الفريق الضيف من أرض الملعب، بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني، وكذلك الحكام بعد مطالبات من جانب ممثلي اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بوقف المباراة.

وأكد حكم المباراة الفنزويلي، خيسوس فالينزويلا، والقائمين على الملعب قرار إلغاء المباراة من الاتحاد القاري الذي قرر رفع الأمر للاتحاد الدولي للعبة "فيفا" لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

المصدر: وكالات