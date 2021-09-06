 
مباشر

شاهد.. لحظة اقتحام مسؤول الصحة البرازيلية لإيقاف "كلاسيكو العالم" ودخوله في مشادة مع لاعبي الأرجنتين

الرياضة

شاهد.. لحظة اقتحام مسؤول الصحة البرازيلية لإيقاف
Reuters /Amanda Perobelli
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r84l

اقتحم أحد مسؤولي وزارة الصحة البرازيلية بشكل مفاجئ وبدائي أرضية الملعب، أمس الأحد، لإيقاف مباراة منتخب البرازيل وضيفه الأرجنتيني، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

واقتحم المسؤول الصحي البرازيلي أرضية الملعب، بعد 6 دقائق من بداية اللقاء، ودخل في مشادة مع بعض لاعبي منتخب الأرجنتين، محتجا على مشاركة 4 لاعبين مع منتخب "التانغو" وصلوا من إنجلترا، ممنوعين من المشاركة في اللقاء بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا.

وغادر لاعبو المنتخب الأرجنتيني أرضية ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساوباولو البرازيلية، بعد توقف المباراة التي جاءت ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وجاءت هذه الواقعة بعد أيام من الجدل، حيث رفضت السلطات البرازيلية مشاركة أي لاعب أرجنتيني قادم من بريطانيا، لأن البرازيل تفرض حجرا مدته 10 أيام على من يأتي من بريطانيا، لأنها دولة تدخل في القائمة "الحمراء".

وبالرغم من إعلان البرازيل رفضها مشاركة 4 لاعبين أرجنتينيين في اللقاء، وهم الحارس إيميليانو مارتينيز والمدافع كرستيان روميرو ولاعبي الوسط إيميليانو بوينديا وجوفاني لو سيلسو، إلا أن الأرجنتين قررت إحضارهم للمشاركة.

وشارك ثلاثة من اللاعبين من بين الأربعة، كأساسيين في اللقاء، وهو ما أغضب السلطات البرازيلية.

إقرأ المزيد
مفاجأة.. لاعبو منتخب الأرجنتين يغادرون أرض الملعب خلال مواجهة البرازيل
مفاجأة.. لاعبو منتخب الأرجنتين يغادرون أرض الملعب خلال مواجهة البرازيل
إقرأ المزيد
تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين
تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، بعد "الواقعة" عن تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين، ضمن تصفيات كأس العالم 2022، بعد توقفها بسبب تدخل سلطات وزارة الصحة البرازيلية.

وقال "كونميبول" في بيان له: "بقرار من حكم المباراة، توقفت المباراة التي نظمها الفيفا بين البرازيل والأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم.

وسيرفع الحكم ومراقبوا المباراة تقريرا إلى لجنة الانضباط بالفيفا، والتي ستحدد الخطوات الواجب اتباعها.

وتصفيات كأس العالم هي مسابقة تابعة للفيفا، وجميع القرارات المتعلقة بتنظيمها وتطويرها تعود حصرا لسلطة الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا".

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا