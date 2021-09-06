شاهد.. لحظة اقتحام مسؤول الصحة البرازيلية لإيقاف "كلاسيكو العالم" ودخوله في مشادة مع لاعبي الأرجنتين

اقتحم أحد مسؤولي وزارة الصحة البرازيلية بشكل مفاجئ وبدائي أرضية الملعب، أمس الأحد، لإيقاف مباراة منتخب البرازيل وضيفه الأرجنتيني، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

واقتحم المسؤول الصحي البرازيلي أرضية الملعب، بعد 6 دقائق من بداية اللقاء، ودخل في مشادة مع بعض لاعبي منتخب الأرجنتين، محتجا على مشاركة 4 لاعبين مع منتخب "التانغو" وصلوا من إنجلترا، ممنوعين من المشاركة في اللقاء بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا.

🚨 Вот так началась дичь в Бразилии. Появился официальный делегат, сообщил, что аргентинцы нарушили правила въезда в страну и остановил матч



❌ Месси и Ко ушли с поля и сняли форму

🤷‍♂️ Бразильцы остались, но тоже ничего не поняли



В итоге матч официально отменили 🙅‍♂️ pic.twitter.com/AKctqzNoss — Матч ТВ (@MatchTV) September 5, 2021

وغادر لاعبو المنتخب الأرجنتيني أرضية ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساوباولو البرازيلية، بعد توقف المباراة التي جاءت ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وجاءت هذه الواقعة بعد أيام من الجدل، حيث رفضت السلطات البرازيلية مشاركة أي لاعب أرجنتيني قادم من بريطانيا، لأن البرازيل تفرض حجرا مدته 10 أيام على من يأتي من بريطانيا، لأنها دولة تدخل في القائمة "الحمراء".

وبالرغم من إعلان البرازيل رفضها مشاركة 4 لاعبين أرجنتينيين في اللقاء، وهم الحارس إيميليانو مارتينيز والمدافع كرستيان روميرو ولاعبي الوسط إيميليانو بوينديا وجوفاني لو سيلسو، إلا أن الأرجنتين قررت إحضارهم للمشاركة.

وشارك ثلاثة من اللاعبين من بين الأربعة، كأساسيين في اللقاء، وهو ما أغضب السلطات البرازيلية.

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وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، بعد "الواقعة" عن تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين، ضمن تصفيات كأس العالم 2022، بعد توقفها بسبب تدخل سلطات وزارة الصحة البرازيلية.

وقال "كونميبول" في بيان له: "بقرار من حكم المباراة، توقفت المباراة التي نظمها الفيفا بين البرازيل والأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم.

وسيرفع الحكم ومراقبوا المباراة تقريرا إلى لجنة الانضباط بالفيفا، والتي ستحدد الخطوات الواجب اتباعها.

وتصفيات كأس العالم هي مسابقة تابعة للفيفا، وجميع القرارات المتعلقة بتنظيمها وتطويرها تعود حصرا لسلطة الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا".

المصدر: وكالات