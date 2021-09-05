أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، عن تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين، ضمن تصفيات كأس العالم 2022، بعد توقفها مساء الأحد، عقب تدخل سلطات وزارة الصحة البرازيلية.

وجاء في بيان "كونميبول": "بقرار من حكم المباراة، توقفت المباراة التي نظمها الفيفا بين البرازيل والأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم.

وسيرفع الحكم ومراقب المباراة تقريرا إلى لجنة الانضباط بالفيفا، والتي ستحدد الخطوات الواجب اتباعها.

وتصفيات كأس العالم هي مسابقة تابعة للفيفا، وجميع القرارات المتعلقة بتنظيمها وتطويرها هي السلطة الحصرية لتلك المؤسسة".

Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2021

Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2021

وغادر لاعبو المنتخب الأرجنتيني أرضية ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساوباولو البرازيلية، بعد توقف المواجهة عند الدقيقة السابعة من انطلاقها.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن المباراة توقفت بسبب دخول مسؤولي وزارة الصحة البرازيلية أرض الملعب، للمطالبة بخروج 4 لاعبين أرجنتينيين وصلوا من إنجلترا، على خلفية جائحة كورونا.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز" فإن الواقعة تأتي بعد أيام من الجدل، حيث رفضت السلطات البرازيلية مشاركة أي لاعب أرجنتيني جاء من بريطانيا، لأن البرازيل تفرض حجرا مدته 10 أيام لمن يأتي من بريطانيا، لأنها دولة تدخل القائمة "حمراء".

وبالرغم من إعلان البرازيل رفضها مشاركة 4 لاعبين أرجنتينيين في اللقاء، وهم الحارس إيميليانو مارتينيز والمدافع كرستيان روميرو ولاعبي الوسط إيميليانو بوينديا وجوفاني لو سيلسو، إلا أن الأرجنتين قررت إحضارهم للمشاركة.

وشارك ثلاثة من اللاعبين من بين الأربعة، كأساسيين في اللقاء، وهو ما أغضب السلطات البرازيلية.

المصدر: وكالات