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حصيلة الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020.. يوم جزائري مغربي بامتياز

الرياضة

حصيلة الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020.. يوم جزائري مغربي بامتياز
Reuters
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شهدت منافسات اليوم التاسع من فعاليات دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، المقامة حاليا في اليابان، تألق الرياضيين الجزائريين والمغربيين، بشكل لافت.

فقد حصدت الجزائر 3 ميداليات ذهبية يوم الخميس، عبر كل من، العداء إسكندر جميل عثماني، الذي أحرز الميدالية الذهبية في سباق 400 متر لفئة ضعاف البصر "T13"، بينما ذهبت الميدالية الفضية إلى المغربي محمد أمكون.

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وتوجت الجزائرية اسمهان بوجعدار بالميدالية الذهبية لمسابقة رمي الجلة لفئة "F33"، مسجلة أفضل رمية لها بـ 7.10م.

كما أحرزت البطلة الجزائرية صفية جلال الميدالية الذهبية في منافسة رمي الجلة أيضا، ولكن لفئة (F57)، محققىة رمية قدرها 11.29 م، محطمة بذلك الرقم القياسي العالمي.

ورفعت الجزائر بذلك رصيدها إلى 10 ميداليات حتى الآن، منها 4 ميداليات ذهبية إضافة ميداليتين فضيتين و4 ميداليات برونزية.

ومنح العداء المغربي هيلي عبد السلام الميدالية الذهبية الأولى لبلاده، بفوزه بالمركز الأول في سباق 400 متر لفئة (T12) بزمن قدره (47.59) ثانية، محققا رقما قياسيا عالميا جديدا.

وحصد المغرب بذلك 6 ميداليات في هذه الألعاب، (واحدة ذهبية و3 ميداليات فضية وبرونزيتان)، وتقدم إلى المرتبة الرابعة في قائمة الدول العربية.

وفي ما يلي ترتيب الدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، بعد منافسات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، من حيث الميداليات الذهبية:

1- الجزائر – 10 ميداليات (4 ميداليات ذهبية، وفضيتان، و4 ميداليات برونزية).

حصيلة الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020.. يوم جزائري مغربي بامتياز

2- تونس - 9 ميداليات (3 ميداليات ذهبية، و4 فضية، وبرونزيتان).

حصيلة الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020.. يوم جزائري مغربي بامتياز

3- الأردن – 4 ميداليات (3 ميداليات ذهبية، وبرونزية واحدة).

حصيلة الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020.. يوم جزائري مغربي بامتياز

4- المغرب – 6 ميداليات (ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، وميداليتان برونزيتان).

حصيلة الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020.. يوم جزائري مغربي بامتياز

5- مصر – 7 ميداليات (5 ميداليات فضية، وميداليتان برونزيتان).

حصيلة الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020.. يوم جزائري مغربي بامتياز

6- العراق - ميداليتان (ميدالية فضية واحدة، وميدالية برونزية).

حصيلة الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020.. يوم جزائري مغربي بامتياز

7- الكويت - ميدالية فضية واحدة.

حصيلة الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020.. يوم جزائري مغربي بامتياز

8- السعودية - ميدالية برونزية واحدة.

حصيلة الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020.. يوم جزائري مغربي بامتياز

9- سلطنة عمان - ميدالية برونزية واحدة.

حصيلة الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020.. يوم جزائري مغربي بامتياز

10- الإمارات - ميدالية برونزية واحدة.

حصيلة الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020.. يوم جزائري مغربي بامتياز

المصدر: وكالات 

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