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حصيلة ميداليات الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020

الرياضة

حصيلة ميداليات الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020
Reuters /Athit Perawongmetha
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فرضت التونسية روعة التليلي نفسها نجمة لمنافسات اليوم التاسع لدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، المقامة حاليا في اليابان، بإحرازها الميدالية الذهبية الثانية في الدورة.

وتوجت البطلة العالمية روعة التليلي فجر اليوم الأربعاء، بالميدالية الذهبية لمسابقة رمي القرص (F41)، بعد أن سجلت النجمة التونسية رمية بلغت 37.91 متر، وهي الميدالية الذهبية الثانية لها دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" والثالثة لبلادها.

وحطمت التليلي الرقم القياسي العالمي والرقم القياسي البارالمبي في رمي القرص في صنفها.

وتتربع تونس على عرش صدارة الدول العربية في الترتيب العام وبعدد الميداليات الذهبية، بعد منافسات اليوم التاسع للدورة، ويليها الأردن في المركز الثاني بعدد الميداليات الذهبية، ومن ثم الجزائر في المركز الثالث.

وفي ما يلي ترتيب الدول العربية في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، بعد منافسات اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، من حيث الميداليات الذهبية:

1- تونس - 8 ميداليات (3 ميداليات ذهبية، و4 فضية، وبرونزية واحدة).

حصيلة ميداليات الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020

2- الأردن – 4 ميداليات (3 ميداليات ذهبية، وبرونزية واحدة).

حصيلة ميداليات الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020

3- الجزائر – 7 ميداليات (ميدالية ذهبية واحدة، وفضيتان، و4 ميداليات برونزية).

حصيلة ميداليات الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020

4- مصر – 6 ميداليات (4 ميداليات فضية، وميداليتان برونزيتان).

حصيلة ميداليات الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020

5- المغرب – 3 ميداليات (ميدالية فضية، وميداليتان برونزيتان).

حصيلة ميداليات الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020

6- العراق - ميداليتان (ميدالية فضية واحدة، وميدالية برونزية).

حصيلة ميداليات الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020

7- الكويت - ميدالية فضية واحدة.

حصيلة ميداليات الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020

8- السعودية - ميدالية برونزية واحدة.

حصيلة ميداليات الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020

9- سلطنة عمان - ميدالية برونزية واحدة.

حصيلة ميداليات الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020

10- الإمارات - ميدالية برونزية واحدة.

حصيلة ميداليات الدول العربية بعد منافسات اليوم في الألعاب البارالمبية 2020
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حصيلة ميداليات اليوم الثامن للألعاب البارالمبية
حصيلة ميداليات اليوم الثامن للألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"

المصدر: وكالات 

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