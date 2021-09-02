حصيلة ميداليات اليوم التاسع للألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".. بينها 4 ميداليات ذهبية عربية

شهدت منافسات اليوم التاسع من فعاليات دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020" المقامة حاليا في اليابان، توزيع 47 طقما من الميدالية موزعة على 8 من أنواع الرياضة.

ومن أبرز نتائج منافسات اليوم الخميس، فوز العداء الجزائري إسكندر جميل عثماني، بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر لفئة ضعاف البصر "T13"، بينما ذهبت الميدالية الفضية إلى المغربي الآخر محمد أمكون.

وتوجت الجزائرية اسمهان بوجعدار بالميدالية الذهبية لمسابقة رمي الجلة لفئة "F33"، مسجلة أفضل رمية لها بـ 7.10م.

كما أحرزت البطلة الجزائرية الأخرى صفية جلال الميدالية الذهبية في منافسة رمي الجلة أيضا، ولكن لفئة (F57)، نحققىة رمية قدرها 11.29 م، محطمة بذلك الرقم القياسي العالمي.

وحصدت الجزائر بذلك 10 ميداليات حتى الآن، منها 4 ميداليات ذهبية إضافة ميداليتين فضيتين و4 ميداليات برونزية.

وفاز العداء المغربي هيلي عبد السلام بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر لفئة (T12) بزمن قدره (47.59) ثانية، محققا رقما قياسيا عالميا جديدا.

ومنح هيلي بذلك الميدالية الذهبية الأولى للمغرب، في هذه الألعاب، ليرتفع رصيده إلى أربع ميداليات، بعد فضية وبرونزيتين.

وعززت الصين تربعها على عرش الصدارة في جدول الترتيب العالم، بعد أن أضافت 20 ميدالية جديد إلى رصيدها خلال منافسات اليوم الخميس (9 ذهبية، 3 فضية، 8 برونزية)، ليرتفع رصدها إلى 167 ميدالية (67 ذهبية، 46 فضية، 44 برونزية)، بينما استعادت بريطانيا المرتبة الثانية من حيث الميداليات الذهبية، بفوزها بأربع ميداليات ذهبية اليوم إضافة إلى 3 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، لترفع رصيدها إلى 96 ميدالية (34 ذهبية، 27 فضية، 35 برونزية).

في حين تراجع فريق اللجنة الأولمبية الروسية إلى المركز الثالث في الترتيب من حيث الميداليات الذهبية، بعد حصوله خلال منافسات اليوم على 3 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية من دون أي ذهبية، ليبصبح رصيده 97 ميدالية (32 ذهبية، 23 فضية، 42 برونزية).

وفي ما يلي ترتيب الدول (حسب الميداليات الذهبية) لدورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020"، بعد منافسات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021:

المصدر: وكالات