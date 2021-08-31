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بيليه يوجه رسالة "للغازي" رونالدو بعودته إلى مانشستر يونايتد

الرياضة

بيليه يوجه رسالة
Globallookpress
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هنأ الأسطورة البرازيلي بيليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعودته إلى فريقه الأسبق مانشستر يونايتد، عقب الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة اليوم الثلاثاء.

ووجه بيليه رسالة لرونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات قال فيها: "لا يوجد شعور يضاهي غزو العالم ثم العودة إلى البيت.

وأضاف "كن سعيدا دائما، كريستيانو".

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يذكر أن مانشستر يونايتد أعلن رسميا تعاقده مع المهاجم المخضرم رونالدو قادما من يوفنتوس بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار إضافة موسم ثالث.

المصدر: وكالات 

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