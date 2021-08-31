بيليه يوجه رسالة "للغازي" رونالدو بعودته إلى مانشستر يونايتد

هنأ الأسطورة البرازيلي بيليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعودته إلى فريقه الأسبق مانشستر يونايتد، عقب الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة اليوم الثلاثاء.

ووجه بيليه رسالة لرونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات قال فيها: "لا يوجد شعور يضاهي غزو العالم ثم العودة إلى البيت.

وأضاف "كن سعيدا دائما، كريستيانو".

🥺 Pelé to Ronaldo on Instagram: "There is no better feeling than conquering the world and returning home. Always be happy, Cristiano. 👏🏾" [IG: cristiano] pic.twitter.com/NYgg0ANS0K — UtdDistrict (@UtdDistrict) August 31, 2021

Brazilian legend Pele has sent a message to Ronaldo about his United return #mufchttps://t.co/avjKuLn3H6 — Man United News (@ManUtdMEN) August 31, 2021

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يذكر أن مانشستر يونايتد أعلن رسميا تعاقده مع المهاجم المخضرم رونالدو قادما من يوفنتوس بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار إضافة موسم ثالث.

المصدر: وكالات