شاهد.. أول ظهور لرونالدو بقميص مانشستر يونايتد
كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عن أول صور للاعبه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص فريق "الشياطين الحمر".
ونشر الموقع الرسمي للنادي جلسة التصوير الرسمية لرونالدو بعد انضمامه إلى الفريق دون الكشف عن رقمه مع "الشياطين الحمر".
يمكننا أن نؤكد لك.. أجمل ما ستراه اليوم! ❤🤍— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 31, 2021
📸 @Cristiano#يونايتد#عودة_رونالدو
لحظة.. نتأمل ✨#يونايتد | #عودة_رونالدوpic.twitter.com/KuZjqQH7Yp— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 31, 2021
يـالبــيــه يالغالي! 😍#يونايتد | #عودة_رونالدوpic.twitter.com/RYxNMC9Lqv— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 31, 2021
وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن عن التعاقد مع رونالدو (36 عاما) قادما من يوفنتوس الإيطالي لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.
الأرض كروية 🌍— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 31, 2021
الأكسچين في الهواء 🍃
كريستيانو رونالدو في #يونايتد 🔴#عودة_رونالدو | @Cristiano
يذكر أن كريستيانو رونالدو انتقل من سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى صفوف في مانشستر يونايتد عام 2003 ودافع عن ألوان فريق "الشياطين الحمر" حتى 2009، وحقق معه ثمانية ألقاب كبرى، وسجل 118 هدفا خلال 292 مباراة، وفاز معه بالكرة الذهبية الأولى عام 2008.
المصدر: وكالات
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