رونالدو يجتاز الفحص الطبي ويتفق على تفاصيل عقده مع "الشياطين الحمر"

أكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو اجتاز الفحص الطبي في البرتغال بنجاح، تمهيدا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت "سكاي سبورتس" أن رونالدو سيوقع على عقد مع مانشستر يونايتد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث، وسيتم الاتفاق على جميع الشروط الشخصية، وذلك قبل يوم واحد فقط من إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، في "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، عن مفاجأة جديدة بشأن عقد النجم البرتغالي مع "الشياطين الحمر".

وبحسب رومانو فإن مدة عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد هي 3 سنوات، وليست عامين فقط مثلما تحدثت كل التقارير السابقة، حيث سينتهي العقد في صيف 2024.

وأوضح رومانو إلى أن راتب اللاعب قد يتغير عن المعلن عنه بناء على مجموعة من البنود الخاصة بالمكافآت الموجودة في العقد والتي لم يكشف عنها، مشيرا إلى أن إدارة مانشستر يونايتد وافقت على كل البنود التي وضعها النجم البرتغالي.

ومن المقرر أن يحصل رونالدو على راتب 23 مليون يورو، وهو أقل بـ6 ملايين من راتبه السابق في يوفنتوس.

وأكد رومانو أن لقاء نيوكاسل يونايتد، في 11 سبتمبر المقبل، سيكون الظهور الأول لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترته الثانية مع الفريق.

يذكر أن رونالدو (36 عاما) دافع عن ألوان مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" خلال فترته الأولى من 2003 إلى 2009، في 292 مباراة بجميع المسابقات، وأحرز 118 هدفا، إضافة إلى 69 تمريرة حاسمة.

وحقق لقب بطل الدوري الإنجليزي 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وتوج "صاروخ ماديرا" بجائزة الكرة الذهبية.

ويستعد منتخب البرتغال لخوض ثلاث مباريات أمام كل من إيرلندا، وقطر وأذربيجان، أيام (1 و 4 و 7) سبتمبر المقبل، على الترتيب.

المصدر: وكالات