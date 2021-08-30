ترتيب الدوري الإنجليزي بعد منافسات الجولة الثالثة وقائمة أفضل الهدافين قبل عودة رونالدو

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد، بفوز توتنهام على ضيفه واتفورد وتصدر ترتيب "البريمير ليغ" بلا منازع.

وحقق توتنهام انتصاره الثالث على التوالي، بعد فوزه على ضيفه واتفورد بهدف وحيد، ويغرد على عرش صدارة الدوري بمفرده بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

بينما اكتفى فريق ليفربول وضيفه تشيلسي بنقطة واحدة، بعد تعادلهما (1-1) يوم السبت الماضي، على ملعب "أنفيلد"، في قمة مباريات الجولة الثالثة "للبريمير ليغ"، بينما ألحق فريق مانشستر سيتي، حامل اللقب، هزيمة ساحقة بضيفه أرسنال (5-0)، الذي مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وفي ما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة:

1- توتنهام هوتسبير، 9 نقاط

2- وست هام يونايتد، 7 نقاط.

3- مانشستر يونايتد، 7 نقاط.

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4- تشيلسي، 7 نقاط.

5- ليفربول، 7 نقاط.

6- إيفرتون، 4 نقاط.

7- مانشستر سيتي، 6 نقاط.

8- برايتون، 6 نقاط.

9- ليستر سيتي، 6 نقاط.

10- برينتفورد، 5 نقاط.

11- أستون فيلا، 4 نقاط.

12- واتفورد، 3 نقاط.

13- ساوثهامبتون، نقطتان.

14- كريستال بالاس، نقطتان.

15- ليدز يونايتد، نقطتان.

16- بيرنلي، نقطة واحد.

17- نيوكاسل يونايتد، نقطة واحدة.

18- ولفرهامبتون، من دون نقاط.

19- نورويتش سيتي، بلا نقاط.

20- آرسنال، من دون نقاط.

The #PL table is starting to take shape... 👀 pic.twitter.com/fTaCPBp36H — Premier League (@premierleague) August 29, 2021

ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة، وقبل التحاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفريق مانشستر يونايتد:

المصدر: RT