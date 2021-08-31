"بعد مطالبة رونالدو بتركها" .. جورجينا تتغنى بالدون

تستعد عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز لخوض تجربة جديدة في الحياة من خلال الانتقال للعيش في إنجلترا، رفقة صديقها النجم كريستيانو رونالدو بعد التعاقد مع مانشستر يونايتد.

ونشرت جورجينا صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام" في خاصية "ستوري"، لكريستيانو رونالدو بقميص مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" مع ملصق لقلب أحمر، وذلك بعد استكمال إجراءات انتقال النجم البرتغالي إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وأعلن المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري في مؤتمر صحفي عشية مباراته أمام ضيفه إمبولي (0-1) يوم السبت الماضي، أن كريستيانو رونالدو أبلغه برغبته في الرحيل، وأنه لم يعد يرغب في اللعب مع يوفنتوس، ولهذا السبب فإنه لن يكون ضمن تشكيلة الفريق أمام إمبولي.

ورفع أحد مشجعي يوفنتوس، خلال مباراته أمام ضيفه إمبولي، لافتة تطالب ببقاء جورجينا رودريغيز في إيطاليا، حتى لو انتقل رونالدو إلى فريق مانشستر يونايتد، وكتب على اللافتة عبارة: "على الأقل أترك لنا جورجينا".

ونالت الصورة إعجاب متابعي جورجينا رودريغيز، الذين أشادوا بفكرة بقائها في إيطاليا بعيدا عن رونالدو.

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يذكر أن نجمة رونالدو (36 عاما) سطعت أثناء انتقاله من سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى صفوف في مانشستر يونايتد الذي دافع عن ألوانه في الفترة ما بين عامي 2003 و2009، فقد حقق معه ثمانية ألقاب كبرى، وسجل 118 هدفا خلال 292 مباراة، وفاز معه بالكرة الذهبية الأولى عام 2008.

ويستعد كريستيانو رونالدو لخوض مباراتين مع منتخب بلاده ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم "قطر 2022" الأولى ضد نظيره الإيرلندي يوم 1 سبتمبر المقبل، والثانية ضد أذربيجان يوم 7 من نفس الشهر، وتتخللهما مباراة ودية أمام منتخب قطر يوم 4 سبتمبر في هنغاريا.

وينتظر عشاق رونالدو، الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال برصيد 109 أهداف، أن يسجل هدفا على الأقل خلال هذه المباريات الثلاث القادمة، لينفرد "صاروخ ماديرا" بالرقم القياسي العالمي على مستوى المنتخبات عبر التاريخ، والذي يتقاسمه حتى الآن مع المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي.

المصدر: وكالات