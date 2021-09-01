شاهد.. هداف العالم رونالدو ينقذ البرتغال بهدفين تاريخيين!

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز على ضيفه الإيرلندي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء، وذلك ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس.

ووضع المدافع الإيرلندي جون إغان بلاده في المقدمة بهدف أحرزه في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول. ورد رونالدو بهدفين في الوقت القاتل، الأول في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، والثاني في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا للضائع.

وعوض رونالدو ضربة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول من عمر المباراة التي جرت على ملعب "ألغارفي" بمدينة فارو البرتغالية، وسيغيب عن مباراة منتخبه بلاده أمام مضيفه الأذربيجاني، بسبب الإنذارات، بعد تلقيه بطاقة صفراء لخلعه قميصه احتفالا بهدف الفوز.

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وسطر رونالدو (36 عاما) التاريخ بتسجيله الهدف 111 خلال 180 مباراة بقميص منتخب البرتغال، ليصبح أفضل هداف في العالم على مستوى المنتخبات عبر العصور، محطما الرقم القياسي للمهاجم الإيراني المعتزل علي دائي.

وتتصدر البرتغال ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022"، برصيد 10 نقاط مبتعد بفارق 3 نقاط أمام نظيره الصربي، الذي سيواجه منتخب لوكسمبورغ يوم السبت المقبل.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم فيما يخوض الوصيف، الملحق الأوروبي.

المصدر: وكالات