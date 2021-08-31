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بيليه ينفي تعرضه لإغماء ويوضح سبب دخوله للمستشفى

الرياضة

بيليه ينفي تعرضه لإغماء ويوضح سبب دخوله للمستشفى
instagram/pele
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نفى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية حوله تعرضه لفقدان الوعى، وطمأن عشاقه في جميع أنحاء العالم بأنه يتمتع بصحة جيدة.

وأقادت وسائل إعلام بأنه تم نقل الأسطورة بيليه إلى أحد مستشفيات مدينة ساو باولو في البرازيل، بعد دخوله في حالة إغماء وفقدان للوعي صباح اليوم الثلاثاء.

وقال بيليه (80 عاما) عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء: "يا رفاق، لم أفقد وعيي وأنا بصحة جيدة جدا".

وأضاف "ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية، والتي لم أتمكن من إجرائها من قبل بسبب الوباء".

وأتم بيليه مازحا: "دعهم يعرفون أنني لن ألعب الأحد المقبل"، في إشارة إلى لقاء كلاسيكو العالم بين منتخب البرازيل وضيفه الأرجنتيني، وذلك ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022". 

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المصدر: وكالات

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