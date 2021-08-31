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شاهد.. انهيار حلبة لعدم تحملها ملاكمين للوزن الثقيل

الرياضة

شاهد.. انهيار حلبة لعدم تحملها ملاكمين للوزن الثقيل
Globallookpress
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انهارت حلبة الملاكمة في مدينة ماتاموروس المكسيكية أثناء نزال للوزن الثقيل بين الملاكمين أليخاندرو دي لا توري، وإريك مولينا.

ولم تتحمل حبال الحلبة وزن الملاكمين وقوتهما في الجولة الثامنة، لتتوقف البطولة، وقررت لجنة التحكيم عدم احتساب نتيجة النزال.

يذكر أن إريك مولينا حقق 27 انتصارا مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل سبع هزائم، ونافس على لقب بطل العالم للوزن الثقيل وفقا لمجلس العالمي للملاكمة (WBC) والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF).

بينما خاض أليخاندرو دي لا توري خاض 13 نزالا حتى الآن في مسيرته الاحترافية، فاز مرتين فقط.

المصدر: وكالات 

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