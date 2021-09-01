حبيب يوجه رسالة "شديدة اللهجة" لكريم بنزيما.. والأخير يرد (فيديو)

استعرض بطل اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة المعتزل، حبيب نورمحمدوف، مهاراته الفنية في رياضة كرة القدم، ووجه رسالة للفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد لكرة القدم.

ونشر حيب مقطع فيديو عبر صفحته على موقع "إنستغرام" وهو يسجل هدفا بعد مراوغة حارس المرمى، وتوجه برسالة إلى كريم بنزيما، قائلا: "كريم بنزيما، حدد لي موقعك. تسجيل الهدف بعد مراوغة حارس المرمى، لا يمكن للجميع فهمه".

ولم يتأخر بنزيما في الرد، وعلق قائلا: "أخي، سنرى".

كما علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد سابقا، والمنتقل مؤخرا إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد، على هدف حبيب بإموجي لأياد تصفق.

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يذكر أن حبيب نورمحمدوف (32) فاجأ عالم الفنون القتالية المختلطة بإعلانه الاعتزال، بعد أن دافع عن لقب بطل "UFC" للوزن الخفيف، بفوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما يوم السبت 14 أكتوبر 2020، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة "UFC 254". وبرر حبيب قراره الاعتزال بفقدانه والده ومدربه، عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو 2020، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته، وذلك بعد تحقيقه 29 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة خلال هذه المسيرة.

وفاجأ حبيب الجميع مرة أخرى بتعاقد مع نادي ليغان دينامو المنافس في دوري الدرجة الثالثة الروسي لكرة القدم.

المصدر: وكالات