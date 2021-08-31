كونور يسخر من تصريح حبيب حول "فتيات الحلبة" بصورة "خادشة"
سخر المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة في وزنين مختلفين، من تصريحات البطل الروسي المعتزل حبيب نورمحمدوف حول "فتيات الحلبة".
ونشر ماكغريغور عبر صفحته على موقع "تويتر" صورة كاريكاتورية "خادشة" للحياء، لحبيب محاطا بفتاتين.
Конор опять пробует в трешток с Хабибом 🥊— Матч ТВ (@MatchTV) August 31, 2021
Недавно Орел высказался о ненужности ринг-герлз. Ирландец просто не мог пройти мимо 😏https://t.co/8XTkqggkwq
📷 инстаграм Конора pic.twitter.com/oeO3XUGzpf
وكان حبيب نورمحمدوف قد وصف في وقت سابق "فتيات الحلقة أو الحلبة - Ring girl" بأنهن "أكثر الأشخاص غير الضروريين في رياضة الفنون القتالية المختلطة"، وهنا الحديث يدور حول فتيات يدخلن بملابس البحر "البكيني" بين جولات الرياضات القتالية مثل الملاكمة والفنون القتالية المختلطة، وهن يحملن أرقام الجولات المقبلة.
المصدر: "matchtv.ru"
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