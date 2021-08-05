برشلونة يودع ميسي بمقطع فيديو

وجه نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، رسالة شكر لهدافه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الإعلان رسميا اليوم الخميس رحيل "البرغوث" عن صفوف الفريق الكتالوني.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع "تويتر" مقطع فيديو لبعض أهداف قائده السابق ليونيل ميسي، معلقا بعبارة "شكرا ليو".

وأعلن برشلونة رسميا اليوم الخميس، رحيل نجمه وقائده ليونيل ميسي، الذي انتهى عقده مع النادي يوم 30 يونيو الماضي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق للتجديد.

From boy to goat. pic.twitter.com/G0JPpPi5WC — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

وفي ما يلي أبرز إنجازات ميسي الفردية والجماعية:

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أبرز الألقاب الفردية:

حقق ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية 6 مرات، وحصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا مرتين.

ونال النجم الأرجنتيني مرتين جائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لأفضل مهاجم.

وتوج الأرجنتيني بجائزة هداف الدوري الإسباني "لا ليغا" 8 مرات، وهداف دوري أبطال أوروبا 6 مرات، وأفضل لاعب في مونديال 2014 في البرازيل.

ويعد ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 672 هدفا خلال 778 مباراة، والدوري الإسباني، وأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي في المباريات بقميص "البلوغرانا"، وأكثر لاعب صنع أهدافا في تاريخ "الليغا" الإسبانية.

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توج "البرغوث" مع برشلونة بلقب بطل الدوري الإسباني 10 مرات، والسوبر الإسباني 8 مرات، بالإضافة إلى كأس الملك 7 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوربي وكأس العالم للأندية بواقع 3 مرات في كل منهما.

كما توج ميسي مع منتخب الأرجنتين بلقب النسخة الأخيرة لبطولة "كوبا أمريكا" التي أقيمت في البرازيل، وذلك بعد الخسارة في النهائي مرتين متتاليتين قبل نهائي الماضي، واحتل المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل أيضا.

المصدر: وكالات