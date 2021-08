برشلونة في بيان رسمي: ميسي لن يستمر مع النادي

🚨 COMUNICADO



Leo Messi não seguirá no FC Barcelona. Apesar do acordo entre ambas as partes, o contrato não poderá ser formalizado devido a obstáculos econômicos e estruturais. O Barça agradece Messi de coração por tudo o que deu ao clube e lhe deseja o melhor para o futuro. pic.twitter.com/ix6Fn2VEti