رد فعل غوارديولا وموقف فريقه من ضم ميسي

صرح الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأنه تفاجأ بإعلان برشلونة عدم تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولا يفكر في الوقت الحالي بضمه، بعد التعاقد مع جاك غريليش.

وعقد بيب غوارديولا مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة، خاصا بمواجهة ليستر سيتي غدا ضمن الدرع الخيرية، تحدث خلال عن ضم جاك غريليش من صفوف أستون فيلا، ورحيل ليونيل ميسي عن برشلونة.

وقال غوارديولا: "جريليش يمكنه اللعب كجناح وكمتوسط ميدان هجومي وكمهاجم، العديد من المراكز بفضل الجودة التي يتمتع بها، ولا أشك في أنه سيناسب الطريقة التي نلعب بها ورغبته في أن يصبح لاعبا استثنائيا وأفضل مما هو عليه الآن".

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وأضاف: "يبلغ جريليش من العمر 26 عاما، وبالتالي يمكنه اللعب لـ5 أو 6 أو 7 أو 8 سنوات هنا، نثق بأننا نملك موهبة كبيرة، كنا بحاجة للاعبين جدد، ولكن ليس كثيرا".

أما حول إعلان برشلونة أن ليونيل ميسي لن يستمر مع الفريق، قال غوارديولا: "بدا أن الأمر سينتهي بصورة جيدة بالاستمرار في برشلونة، ولكن الأمر كان مفاجأة للجميع ولي بالطبع".

وأضاف: "الرئيس (خوان لابورتا) كان واضحا اليوم، لم أتحدث مع اللاعب أو الرئيس، وبالتالي لا أعرف ماذا حدث، ولكن كمشجع للنادي كنت أريد استمراره، ولكن اليوم النادي يحتاج للموارد وما حدث العام الماضي لم يكن جيدا".

وتابع: "كمشجع سأظل ممتنا لأكثر لاعب استثنائي رأيته في حياتي، وللألقاب التي منحها لبرشلونة، ومساعدتي شخصيا للوصول إلى ميونخ وإنجلترا، والمشاعر الهائلة التي تسيطر علينا عند مشاهدة ما يقوم به بالكرة، ما قام به فريد من نوعه".

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وواصل بيب غوارديولا: "أشكره على نقله برشلونة إلى مستوى أخرى، وأن يسيطر برشلونة على العالم لعقد من الزمان، أتمنى له الأفضل في مسيرته، لن ننساه".

وأردف: "نجحنا في ضم جاك غريليش، وسيرتدي القميص رقم 10 لاقتناعنا به، وكنا مقتنعين بأن ميسي سيستمر في برشلونة، وبالتالي في الوقت الحالي لا نفكر في ضم ميسي".

وتطرق غوارديولا للحديث عن التعاقد مع هاري كين، قائلا: "الأمر مختلف عن غريليش الذي كان يمتلك شرطا جزائيا، هاري كين لاعب استثنائي ومهاجم مميز، بالطبع نحن مهتمون بضمه، ولكنه لاعب توتنهام، وإذا لم يرغبوا في التفاوض، فلا يوجد ما يمكن قوله، وإذا أرادوا سنحاول".

وسيلتقي مانشستر سيتي مع فريق لسيتر سيتي، في المباراة التي ستجمعهما غدا السبت، على درع اتحاد كرة القدم الإنجليزية.

المصدر: وكالات