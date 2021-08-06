ميسي يتواصل مع مدرب باريس سان جيرمان

كشف برنامج "كواترو" الإسباني، أن الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تحدث مع مواطنه ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، وعقب تأكد رحيله عن برشلونة.

وأعلن برشلونة رسميا أمس الخميس، أن ميسي لن يستمر مع النادي بسبب مشاكل اقتصادية، وقانون سقف الرواتب في الدوري الإسباني، بالرغم من الإشارة إلى أنه توصل لاتفاق مع الأرجنتيني حول تجديد عقده، ورغبتهما في الاستمرار معه.

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وأشار برنامج "كواترو" إلى أنه عقب اتصال ميسي وبوكيتينو، بدأ النادي الفرنسي على الفور المفاوضات مع ممثلي النجم الأرجنتيني بشأن حسم الصفقة القادمة.

وأوضح البرنامج أن سان جيرمان قدم لميسي كل الضمانات ضد المشاكل الضريبية والقانونية التي عانى منها اللاعب لسنوات في إسبانيا.

المصدر: وكالات