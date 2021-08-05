رئيس برشلونة يكشف خلال مؤتمر صحفي تفاصيل رحيل ميسي عن الفريق

يعقد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، مؤتمرا صحفيا غدا الجمعة، لشرح تفاصيل فشل المفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي أدت إلى رحيله رسميا عن النادي الكتالوني.

وكتب الصحفي الإسباني الشهير غيوم بالاغه عبر صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن لابورتا سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الجمعة، في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت إسبانيا لشرح أسباب فشل المفاوضات مع المهاجم ليونيل ميسي، والتي أدت إلى رحيل النجم الأرجنتيني رسميا عن النادي.

Barcelona confirms it: Messi will not continue at the club — Guillem Balague (@GuillemBalague) August 5, 2021

وأعلن برشلونة رسميا اليوم الخميس، رحيل نجمه وقائده ليونيل ميسي، الذي انتهى عقده مع النادي يوم 30 يونيو الماضي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق للتجديد.

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وقال برشلونة في بيان رسمي: "على الرغم من توصل نادي برشلونة وليونيل ميسي لاتفاق والنية الواضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية. نتيجة لهذا الموقف لن يبقى ميسي في برشلونة. يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية.يعرب نادي برشلونة عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته مع النادي، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل في حياته الشخصية والمهنية".

وانتهت بذلك حقبة ليونيل ميسي (34 عاما) التاريخية مع نادي برشلونة، الذي حصد معه العديد من الألقاب سواء الجماعية أو الفردية خلال مسيرته الحافلة بالانتصارات.

المصدر: وكالات