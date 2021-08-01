حصيلة ميداليات أولمبياد "طوكيو 2020" بعد منافسات يوم الأحد

دخل البطلان القطري معتز عيسى برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري تاريخ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، بتقاسمهما الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي.

واجتاز معتز برشم وجيانماركو تامبيري العارضة وهي على علو 2.37 م من المحاولة الأولى، وفشل كل منهما في المحاولات الثلاث في عبور ارتفاع 2.39 م، وقرر الحكام بالتشاور مع البطلين منحهما ميداليتين ذهبيتين، وإلغاء الميدالية الفضية للمسابقة، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى البيلاروسي مكسيم نيداسيكاو، الذي تجاوز ارتفاع 2.37م أيضا، لكنه تخلف بفارق المحاولات.

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وتتربع الصين على عرش صدارة الترتيب العام برصيد 51 ميدالية (24 ذهبية، 14 فضية، 13 برونزية).

في حين، قفزت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المركز الثاني برصيد 59 ميدالية (20 ذهبية و23 فضية و16 برونزية)، متجاوزة اليابان التي تراجعت إلى المركز الثالث برصيد 31 ميدالية (17 ذهبية و5 فضية و9 برونزية).

وتقدما أستراليا إلى المركز الرابع برصيد 31 ميدالية أيضا (14 ذهبية و3 فضية و14 برونزية)، على حساب روسيا التي تراجعت إلى المركز الخامس برصيد 44 ميدالية (12 ذهبية و19 فضية و13 برونزية).

وفي ما يلي الترتيب العام لأولمبياد "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم الأحد 1 أغسطس 2021:

حصيلة ميداليات الدول العربية.. قطر تدخل التاريخ

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1 - قطر: ميدايتان ذهبيتان

2- تونس: ذهبية وفضية

3- الأردن: فضية

4- مصر: برونزيتين

5- الكويت: برونزية

المصدر: RT