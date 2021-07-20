في مشهد غريب.. لاعب يختبئ في حاوية القمامة احتفالا بهدفه

احتفل ميغيل أوريلانا مهاجم فريق ديبورتيس ماجالانيس بطريقة غريبة بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى ضيفه أرتورو فرنانديز فيال (2-1)، ضمن دوري الدرجة الأولى التشيلي لكرة القدم.

وأقتنص ميغيل أوريلانا (31 عاما) هدف الفوز الثاني لأصحاب الأرض، في الوقت القاتل، في الدقيقة 87 من عمر المباراة، ليجن جنونه ويقفز في سلة المهملات، التي كانت بجوار أرضية الملعب.

Meanwhile in Chilepic.twitter.com/kcCtOE81w2 — Troll Football Media (@Troll__Footbal) July 18, 2021

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ويحتل ديبورتيس ماجالانيس المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، بعد الجولة العاشرة أيضا، برصيد 13 نقطة.

بينما خاض فريق أرتورو فيرنانديز فيال أول مباراة له في دوري الدرجة الأولى، بعد دعوته للمشاركة فيه، بدلا من فريق تم إيقافه لعدم الوفاء بشروط عقود لاعبه.

المصدر: وكالات