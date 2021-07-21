شاهد.. الشرطة تلقي القبض على بعض لاعبي بوكا جونيورز بعد معركة طاحنة لمطاردة الحكم

ألقت الشرطة القبض على لاعبين من فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، وذلك بعد خروج الفريق من بطولة "كوبا ليبرتادوريس" لكرة القدم، عقب الخسارة أمام مضيفه أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وخسر فريق بوكا جونيورز أمام أتلتيكو مينيرو بركلات الترجيح، وذلك بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي، في دور الـ16 لكأس ليبرتادوريس .

واحتج لاعبو بوكا جونيورز العريق على قرار حكم الساحة الأوروغوياني إستيبان أوستوجيتش لعدم احتساب هدفين لهم خلال المباراة بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، على ملعب مينيراو في مدينة "بيلو هوريزونتي" البرازيلية.

وانتشرت مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمشادات حادة في نفق الملعب للاعبي الفريق الأرجنتيني مع قوات الشرطة التي استخدمت رذاذ الفلفل لمنع لاعبي بوكا جونيورز من الوصول إلى غرفة تغيير الملابس لفريق أتلتيكو مينيرو، حيث كان الحكم يختبئ هناك.

🚨 «Бока» устроила массовое побоище после матча с «Атлетико Минейро»



😡 Игроки бросали металлические перила

🔥 Маркос Рохо дрался с охраной огнетушителем

👮‍♂️ Полиция применила слезоточивый газ и арестовала восьмерых представителей «Боки»https://t.co/pJTJZqe0aI



📹 твиттер Faka pic.twitter.com/VY2ff1bwsa — Матч ТВ (@MatchTV) July 21, 2021

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وذكرت بوابة"غلوبو اسبورتي" البرازيلية، أن ثمانية من الوفد الأرجنتيني قد تم نقلهم إلى مركز الشرطة في بيلو هوريزونتي قبل أن يتم إطلاق سراحهم فيما بعد.

المصدر: وكالات