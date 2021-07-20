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شاب يترك سيارته العالقة في اختناق مروري إثر اشتعال شاحنة لمداعبة كرة القدم

الرياضة

شاب يترك سيارته العالقة في اختناق مروري إثر اشتعال شاحنة لمداعبة كرة القدم
twitter/DWFireRescue
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استغل شاب تعطّل حركة المرور بسبب اشتعال شاحنة على الطريق في إنجلترا، وخرج من سيارته العالقة ليلعب كرة القدم على الطريق السريع المقابل الخالي من السيارات.

وكان الطريق المؤدي لمقاطعة ويلتشير، جنوب غربي انجلترا، قد أغلق في كلا الاتجاهين الجمعة، لوقت طويل قام خلاله رجال الإطفاء بعمل شاق في إخماد ألسنة اللهب المنبعثة من الشاحنة.

واستمر إغلاق الطريق لنحو 3 ساعات كاملة. وقرر شاب أن يخرج من سيارته ويبدأ في اللعب بكرة قدم كانت معه مستغلا الطريق المقابل.

شاب يترك سيارته العالقة في اختناق مروري إثر اشتعال شاحنة لمداعبة كرة القدم

وحذرت الشرطة من السلوك الخطير من جانب العالقين على الطريق.

وقال المفتش مارك فريمان، من شرطة مقاطعة ويلتشير "نحن على علم بالمواطنين الذين استخدموا الطريق الخالي بعد إغلاقه، للسماح لسيارات الطواريء بالوصول إلى الشاحنة المحترقة يوم الجمعة".

المصدر: وكالات 

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