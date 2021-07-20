شاب يترك سيارته العالقة في اختناق مروري إثر اشتعال شاحنة لمداعبة كرة القدم

استغل شاب تعطّل حركة المرور بسبب اشتعال شاحنة على الطريق في إنجلترا، وخرج من سيارته العالقة ليلعب كرة القدم على الطريق السريع المقابل الخالي من السيارات.

وكان الطريق المؤدي لمقاطعة ويلتشير، جنوب غربي انجلترا، قد أغلق في كلا الاتجاهين الجمعة، لوقت طويل قام خلاله رجال الإطفاء بعمل شاق في إخماد ألسنة اللهب المنبعثة من الشاحنة.

Traffic is now being released westbound on the M4 between J15 and J14, but crews continue to damp down the lorry on the eastbound carriageway. Keep following @HighwaysSWEST for updates on the road closure/diversions. https://t.co/nI22DAcu2jpic.twitter.com/kwmfEIuRPD — Dorset&Wiltshire FRS (@DWFireRescue) July 16, 2021

Traffic has been stopped in both directions on the M4 due to an ongoing lorry fire.

The fire is located between Junction 15 at Swindon and Membury Services, according to Highways England, and was reported just after 2.30pm.https://t.co/QDfUD7KOGvpic.twitter.com/jT4rwspfBj — Wiltshire Live (@Wiltshire_Live) July 16, 2021

واستمر إغلاق الطريق لنحو 3 ساعات كاملة. وقرر شاب أن يخرج من سيارته ويبدأ في اللعب بكرة قدم كانت معه مستغلا الطريق المقابل.

وحذرت الشرطة من السلوك الخطير من جانب العالقين على الطريق.

وقال المفتش مارك فريمان، من شرطة مقاطعة ويلتشير "نحن على علم بالمواطنين الذين استخدموا الطريق الخالي بعد إغلاقه، للسماح لسيارات الطواريء بالوصول إلى الشاحنة المحترقة يوم الجمعة".

المصدر: وكالات