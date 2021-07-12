شاهد.. فرحة دي روسي الجنونية في غرفة تبديل ملابس المنتخب الإيطالي

عبر دانييلي دي روسي، نجم روما السابق، عن فرحته بفوز منتخب بلاده إيطاليا، بطريقة جنونية داخل حجرات الملابس، عقب التتويج بلقب كأس أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخ "الاتزوري".

وكان روسي ضمن الجهاز الفني المساعد لمدرب المنتخب، روبرتو مانشيني، الذي حصد الفوز أمام إنجلترا، أمس الأحد، بتفوق المنتخب الإيطالي بركلات ترجيح دراماتيكية 3-2، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب ويمبلي في لندن.

وأشعل دي روسي الأجواء داخل غرفة تبديل الملابس، وكان أكثر اللاعبين "جنونا"، وسط تشجيعات اللاعبين الذين تفاعلوا مع نجم المنتخب السابق.

DANIELE DE ROSSI DIVING ON THE TABLEEEEEEE, LEGEND 🇮🇹😂 pic.twitter.com/hqNlq5oTHG — Italian Football TV (@IFTVofficial) July 11, 2021

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وظهر دي روسي عقب نهاية ركلات الترجيح وإعلان فوز "الاتزوري" وهو يحمل المدافع ليوناردو سبيناتزولا المصاب على ظهره، لمساعدته على الانضمام إلى زملائه والاحتفال باللقب.

ويبدو أن دي روسي وجد في الحصول على اللقب الأوروبي فرصة من أجل نسيان خيبة فشل التأهل لمونديال 2018، حيث كان بطل الفصل الأخير في لقاء الملحق عندما رفض قرار المدرب فينتورا الذي طالبه بالمشاركة في الدقائق الأخيرة، في مواجهة المنتخب السويدي، وطالبه دي روسي بالاعتماد على مهاجم، لأن المنتخب كان بحاجة إلى هداف وليس للاعب وسط.

وارتبط دي روسي بتاريخ إيطاليا في السنوات الماضية، فعدى أنه كان حاضرا ليلة السقوط الكبير لكرة القدم الإيطالية، عندما عجز المنتخب الأزرق عن تخطي السويد من أجل التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

وكان حاضرا في آخر تتويج إيطالي، عندما فاز "الاتزوري" بمونديال ألمانيا 2006 على حساب منتخب فرنسا بركلات الترجيح قبل 15 عاما.

المصدر: twitter/IFTVofficia