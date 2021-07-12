الرئيس الإيطالي يحتفل بأبطال اليورو 2020 في روما (فيديو)

سيستضيف الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، اليوم الأحد، في قصر كويرينال بروما ، المنتخب الإيطالي لكرة القدم، الذي أحرز لقب كأس أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد 1968.

وجاء ذلك وفقا لوسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر في قيادة الرياضة الإيطالية.

وكتب الرئيس ماتاريلا ، الذي حضر مواجهة نهائي "يورو 2020" في ويمبلي بلندن، على "تويتر": "شكرا جزيلا لروبرتو مانشيني وللاعبين الذين مثلوا إيطاليا بشكل جيد وكرموا هذه الرياضة".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الدولة وهو يبتهج بصدق بالهدف الذي سجله الإيطاليون.

SHARE SERGIO MATTARELLA ESULTANTE TO WIN EUROPEI#ItaliaInghilterra

pic.twitter.com/75zO5ZW3Re — 𝚐𝚒𝚞𝚕𝚒 🇮🇹 (@doubleG____) July 11, 2021

واحتفلت الجماهير الليلة الماضية بفوز "الاتزوري" في العديد من المدن الإيطالية، بعد أن أحرزت إيطاليا لقب كأس أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها، بعد عام 1968، عندما هدمت يوم أمس الأحد أحلام إنجلترا بالتتويج للمرة الأولى، بفوزها عليها بركلات ترجيح دراماتيكية 3-2، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ووصل الفريق الإيطالي من لندن إلى مطار روما فيوميتشينو الدولي، حيث استقبله موظفو المطار بفرح.

AFP

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كما سيستقبل الرئيس ماتاريلا لاعب التنس الإيطالي، ماتيو بيريتيني، الذي لعب في نهائي بطولة ويمبلدون، الأحد، لكنه خسر أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وأثناء استراحة مباراة كرة القدم، التقى الرئيس الإيطالي في ويمبلي ببيريتيني، وشكر اللاعب الرياضي على المباراة وودعه بعبارة: "أراك غدا".

المصدر: نوفوستي