تشيك يشاطر رونالدو صدارة ترتيب هدافي "يورو 2020" (فيديو)

سجل التشيكي باتريك تشيك هدف بلاده الوحيد في المباراة التي خسرتها التشيك أمام الدنمارك بنتيجة 2-1 يوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وبهدفه اليوم، رفع تشيك عدد أهدافه في البطولة القارية إلى 5 أهداف، ليتقاسم صدارة الهدافين مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع منتخب بلاده البطولة بعد الخسارة أمام بلجيكا في دور الـ16.

يورو 2020 | الدنمارك 2 × 1 التشيك | هدف اول التشيك عن طريق باتريك تشيك 👏🏻👏🏻👏🏻 HD



Via : @F24HQpic.twitter.com/ZmyPkGb41X — لي اربع سنين اجحد غرابيل الاتعاس (@MiguelinaScorer) July 3, 2021

ويليهما في وصافة ترتيب الهدافين ثلاثة لاعبون سجل كل منهم 4 أهداف ولكنهم لا يشكلون خطرا على صدارة الترتيب كون منتخباتهم خرجت من البطولة، وهم الفرنسي كريم بنزيما والسويدي إيميل فورسبيرغ والبلجيكي روميلو لوكاكو.

Five goals at Euro 2020:



Cristiano Ronaldo 🇵🇹

Patrik Schick 🇨🇿



Can anyone beat them to the golden boot? pic.twitter.com/lcKIMwTFyi — DAZN Canada (@DAZN_CA) July 3, 2021

وهناك تهديد لرونالدو وتشيك من خسارة صدارة الهدافين من قبل الثنائي الإنجليزي هاري كين ورحيم ستيرلينغ (ثلاثة أهداف لكل منهما)، ولديهما فرصة كبيرة لزيادة غلة الأهداف بعد تأهل "الأسود الثلاثة" إلى الدور نصف النهائي، حيث يلاقي الدنمارك التي في جعبة نجمها كاسبير دولبيرغ ثلاثة أهداف أيضا.

Ronaldo 5

Schick 5



The two top scorers at #EURO2020pic.twitter.com/Sbi7vyDT01 — B/R Football (@brfootball) July 3, 2021

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وانطلقت نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الـ11 من يونيو الماضي وتستمر حتى الـ11 من يوليو الجاري، وتقام بتنظيم مشترك في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT