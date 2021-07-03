إنجلترا تقسو على أوكرانيا برباعية وتواجه الدنمارك في نصف نهائي أمم أوروبا
تأهلت إنجلترا إلى نصف نهائي أمم أوروبا لكرة القدم بعد فوزها العريض على أوكرانيا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما.
وافتتح المنتخب الإنجليزي باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الرابعة عن طريق هاري كين.
الهدف الأول لأنجلترا عن طريق #هاري كين 🤩.#انجلترا_اوكرانيا#يورو2020_UFMpic.twitter.com/9syCndprHN— Mno. (@_imno3) July 3, 2021
وعزز هاري ماغواير تقدم "الأسود الثلاثة" بتسجيله الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة على انطلاق الشوط الثاني.
هدف أنجلترا الثاني عن طريق #ماغواير 🤩.#انجلترا_اوكرانيا#يورو2020_UFMpic.twitter.com/vhEs4gXoZQ— Mno. (@_imno3) July 3, 2021
وعاد كين لزيارة الشباك بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لإنجلترا في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء.
والهدف الثالث لأنجلترا والثاني لهاري كين 🤩.#انجلترا_اوكرانيا#يورو2020_UFMpic.twitter.com/7My78yEAVv— Mno. (@_imno3) July 3, 2021
واختتم جوردان هندرسون رباعية "الأسود الثلاثة" في الدقيقة الـ63.
يورو 2020 | اوكرانيا 0 × 4 انجلترا | هدف انجلترا الرابع جوردان هندرسون 😱😱🔥🔥🔥 HD— اضحك وانا خاطري مكسور (@DeliciaCockera1) July 3, 2021
Via : @F24HQpic.twitter.com/93zUUYbYQo
وسيقابل المنتخب الإنجليزي في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الدنماركي الفائز في وقت سابق اليوم على نظيره التشيكي 2-1.
وانطلقت نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الـ11 من يونيو الماضي وتستمر حتى الـ11 من يوليو الجاري، وتقام بتنظيم مشترك في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".
المصدر: RT