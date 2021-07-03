الدنمارك تتغلب على التشيك وتتأهل إلى نصف نهائي أمم أوروبا

تأهل المنتخب التشيكي إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا بفوزه على نظيره التشيكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم في الدور ربع النهائي على ملعب "باكو الأولمبي" بالعاصمة الأذربيجانية.

وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف مبكر منذ الدقيقة الخامسة عن طريق توماس ديلاني.

يورو 2020 | الدنمارك 1 × 0 التشيك | هدف اول الدنمارك عن طريق توماس ديلاني HD



Via :@Ylr09pic.twitter.com/RhIwvIDSe1 — Yl_r0 (@Ylr09) July 3, 2021

وعزز زميله كاسبير دولبيرغ تقدم الدنمارك بتسجيله الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

يورو 2020 | الدنمارك 2 × 0 التشيك | هدف الدنمارك الثاني عن طريق كاسبر دولبيرغ 😍😍👏🏻👏🏻👏🏻 HD



Via : @Ylr09pic.twitter.com/bqo3WizMPb — Yl_r0 (@Ylr09) July 3, 2021

وانتهى الشوط الأول بتقدم الدنمارك بهدفين نظيفين.

وقلص المنتخب التشيكي النتيجة بتسجيله لهدف بعد أربع دقائق على بداية الشوط الثاني عن طريق نجمه باتريك تشيك.

يورو 2020 | الدنمارك 2 × 1 التشيك | هدف اول التشيك عن طريق باتريك تشيك 👏🏻👏🏻👏🏻 HD pic.twitter.com/o3yQCJgNac — Yl_r0 (@Ylr09) July 3, 2021

وسيقابل المنتخب الدنماركي في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، الفائز من مواجهة إنجلترا وأوكرانيا والتي تقام في وقت لاحق اليوم على أرضية ملعب "الأوليمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما.

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وانطلقت نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الـ11 من يونيو الماضي وتستمر حتى الـ11 من يوليو الجاري، وتقام بتنظيم مشترك في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT