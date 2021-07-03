أمم أوروبا.. التشكيلة الأساسية لمواجهة التشيك والدنمارك في ربع النهائي

يحتضن ملعب "باكو الأولمبي" في العاصمة الأذربيجانية اليوم السبت المباراة المنتظرة بين منتخبي التشيك والدنمارك، ضمن دور الثمانية لبطولة أمم أوروبا بكرة القدم "يورو 2020".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب التشيك، ياروسلاف سيلهافي بالتشكيلة الأساسية التالية:

فيما وضع المدير الفني لمنتخب الدنمارك، كاسبر هيولماند التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره التشيكي:

وسيقابل الفائز في المباراة في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، الفائز من مواجهة إنجلترا وأوكرانيا والتي تقام في وقت لاحق اليوم على أرضية ملعب "الأوليمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما.

وانطلقت نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الـ11 من يونيو الماضي وتستمر حتى الـ11 من يوليو الجاري، وتقام بتنظيم مشترك في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT