موسيماني يعلق على خطأ الشناوي بعد تعثر الأهلي المصري أمام بيراميدز (فيديو)

دافع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي المصري، عن الحارس محمد الشناوي بعد خطئه والتسبب في إهدار فريقه نقاط مباراته أمام بيراميدز في آخر دقيقتين.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "بوضوح لسنا سعداء، أهدرنا المباراة في آخر دقيقتين".

وفرض بيراميدز التعادل الإيجابي 2-2 على مضيفه الأهلي في المباراة التي جمعتهما الخميس في ختام منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتابع: "بمنتهى الأمانة لم نتحكم في المباراة عكس لقاء الترجي، فاليوم لم نسيطر جيدا".

وأكمل: "لا بد أن نتقبل دروس كرة القدم وتستمر الحياة، وهذا الأمر يحدث مع الفرق الكبيرة، وهذا ليس معناه أننا لن نعاتب أنفسنا ونرى أسباب هذا، ولكن لكي تستمر الحياة".

وواصل: "كان لدينا سوء حظ مع اثنين من اللاعبين الكبار.. أهدر علي معلول ضربة جزاء وقائد الفريق ارتكب خطأ كبيرا في الهدف الثاني، المباراة الماضية علي معلول سجل والشناوي تصدى لهدف محقق، ولكن اليوم لم يكن لديهما نفس الأداء".

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وأردف: "قلت للاعبين بعد المباراة هذا اختبار لشخصيتنا ولا أريد أن أشير بأصابع الاتهام إلى أحد، نفرح معا ونحزن معا، ما زال لدينا طريق طويل سنستكمله، ولابد أن تكون هناك روح جيدة وأمانة وثقة بيننا رغم حالة الحزن الشديدة التي تنتابنا".

وأوضح: "رأيت في اليورو حارسا يخطئ ومبابي يهدر ركلة جزاء، هذه أشياء تحدث مع اللاعبين الكبار".

وعن تكرار أخطاء محمد الشناوي، قال: "من أجل خطأ ترى أنني لابد أن أستقدم حارسا جديدا هل هذا رأيك؟!، الشناوي تصدى لكرات كثيرة خطيرة، ولعبنا أمام الزمالك وأنقذنا، الشناوي رقم 1 بالنسبة لي ولمنتخب مصر".

وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، وله 7 مباريات مؤجلة، كما رفع بيراميدز رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر، وله 4 مباريات مؤجلة.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"