بالفيديو.. خطأ "فادح" من الشناوي في الوقت القاتل يسقط الأهلي في مصيدة بيراميدز

فرض بيراميدز التعادل الإيجابي 2-2 على مضيفه الأهلي في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في ختام منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح بيراميدز باب التسجيل عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 47.

وقلب الأهلي النتيجة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين حملا توقيع حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا في الدقيقتين 50 و81 على الترتيب.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المجتسب بدلا من الضائع سجل بيراميدز هدف التعادل عن طريق البوركيني إيريك تراوري مستغلا خطأ فادحا من حامي عرين الأهلي محمد الشناوي الذي فشل بطريقة غريبة في التعامل مع الكرة.

يذكر أن بيراميدز لعب كامل الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه نبيل عماد "دونغا" للطرد مع نهاية الشوط الأول لتدخله العنيف على نجم الأهلي حمدي فتحي.

كما أضاع الأهلي فرصة ذهبية للتسجيل عندما أهدر التونسي علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة الـ62 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، وله 7 مباريات مؤجلة، كما رفع بيراميدز رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر، وله 4 مباريات مؤجلة.

المصدر: وكالات