بالفيديو.. خطأ "فادح" من الشناوي في الوقت القاتل يسقط الأهلي في مصيدة بيراميدز
فرض بيراميدز التعادل الإيجابي 2-2 على مضيفه الأهلي في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في ختام منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وافتتح بيراميدز باب التسجيل عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 47.
هدف إبراهيم عادل في مرمى النادي الأهلي ⚽https://t.co/Xc24NnJ3mb#الأهلي_بيراميدز#الدوري_على_WATCHiTpic.twitter.com/TWxjEjP5uc— WATCH iT! (@WatchiTMENA) July 1, 2021
وقلب الأهلي النتيجة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين حملا توقيع حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا في الدقيقتين 50 و81 على الترتيب.
هدف التعادل للنادي الأهلي عن طريق حسين الشحات ⚽https://t.co/Xc24NnJ3mb#الأهلي_بيراميدز#الدوري_على_WATCHiTpic.twitter.com/fc2Oi8KETa— WATCH iT! (@WatchiTMENA) July 1, 2021
الهدف الثاني للنادي الأهلي عن طريق محمود كهربا https://t.co/Xc24NnJ3mb#الأهلي_بيراميدز#الدوري_على_WATCHiTpic.twitter.com/YLBpT4AvEg— WATCH iT! (@WatchiTMENA) July 1, 2021
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المجتسب بدلا من الضائع سجل بيراميدز هدف التعادل عن طريق البوركيني إيريك تراوري مستغلا خطأ فادحا من حامي عرين الأهلي محمد الشناوي الذي فشل بطريقة غريبة في التعامل مع الكرة.
هدف التعادل لبيراميدز عن طريق إيريك تراوري https://t.co/Xc24NnJ3mb#الأهلي_بيراميدز#الدوري_على_WATCHiTpic.twitter.com/ZE3SQGIIyr— WATCH iT! (@WatchiTMENA) July 1, 2021
يذكر أن بيراميدز لعب كامل الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه نبيل عماد "دونغا" للطرد مع نهاية الشوط الأول لتدخله العنيف على نجم الأهلي حمدي فتحي.
كما أضاع الأهلي فرصة ذهبية للتسجيل عندما أهدر التونسي علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة الـ62 من عمر اللقاء.
ركلة الجزاء التي أهدرها علي معلول أمام بيراميدز ❌https://t.co/Xc24NnJ3mb#الأهلي_بيراميدز#الدوري_على_WATCHiTpic.twitter.com/usc2o4q4L5— WATCH iT! (@WatchiTMENA) July 1, 2021
وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، وله 7 مباريات مؤجلة، كما رفع بيراميدز رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر، وله 4 مباريات مؤجلة.
المصدر: وكالات