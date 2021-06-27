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شاهد.. لاعب بيراميدز المصري يصفع نفسه بعد إهدار ركلة ترجيحية أمام الرجاء المغربي

الرياضة

شاهد.. لاعب بيراميدز المصري يصفع نفسه بعد إهدار ركلة ترجيحية أمام الرجاء المغربي
twitter.com/pyramidsfc
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انتزع نادي الرجاء المغربي بطاقة العبور إلى نهائي بطولة كأس إفريقية "الكونفيدرالية" من نادي بيراميدز المصري، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح، في لقاء الإياب الذي جمعهما يوم الأحد.

ونجح الفريق المغربي في الفوز على بيراميدز في سلسلة ركلات "الحظ" الترجيحية (5-4) بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي جرت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

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ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لتعادلهما في لقاء الذهاب أيضا من دون أهداف، الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وضرب الرجاء موعدا في المباراة النهائية يوم 10 يوليو المقبل، في بنين، مع شبيبة القبائل الجزائري، الذي تغلب على نادي القطن الكاميروني ذهابا (2-1) وإيابا (3-0).

المصدر: RT 

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