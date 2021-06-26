شاهد.. الأهلاوي حسين الشحات يحرز هدف "اليوم" في دوري الأبطال

سجل لاعب الأهلي المصري حسين الشحات هدفا رائعا في مرمى ضيفه الترجي الرياضي التونسي (3-0) خلال اللقاء الذي جمعهما يوم السبت، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، مقطع فيديو الهدف الثالث "للمارد الأحمر" الذي سجله حسين الشحات، في الدقيقة 60 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد السلام في العاصمة القاهرة، ووصفه بهدف "اليوم".

وتلقى الشحات كرة طويلة على مشارف منطقة الجزاء، بعد عدة تمريرات بينية رائعة بين زملائه قبل منتصف ملعب الخصم، وروض الكرة بشكل رائع قبل أن يلعبها بطريقة أروع "لوب" من فوق حارس مرمى الفريق التونسي.

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وساهم حسين الشحات في فوز عريض لفريقه الأهلي حامل اللقب والرقم القياسي برصيد 9 ألقاب، على ضيفه الترجي الرياضي (3-0)، وبلوغه نهائي البطولة، الذي سيواجه فيه فريق كايزرشيفس الجنوب إفريقي، المتأهل على حساب ضيفه نادي الوداد الرياضي المغربي، إثر تعادله معه من دون أهداف، في مباراة الإياب التي جمعتهما في وقت سابق من يوم السبت أيضا، على ملعبه "سوكر سيتي" في مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا.

وكان الوداد الرياضي قد سقط في عقر داره (0-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمديمة الدار البيضاء.

المصدر: RT