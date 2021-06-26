شاهد.. الأهلي يهزم الترجي التونسي ويبلغ نهائي دوري الأبطال

تأهل نادي الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب ضيفه الترجي الرياضي التونسي، بعد فوزه العريض عليه بثلاثية نظيفة، في مباراة الإياب التي جمعتهما يوم السبت.

وسجل التونسي علي معلول مهاجم الأهلي، هدف التقدم للفريق المصري من ضربة جزاء، في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

اهداف مباراة الاهلي والترجي هدف على معلول الاول pic.twitter.com/3T3gn8XWds — مباريات اليوم (@Koraonc) June 26, 2021

وتلقى الترجي كذلك ضربة "قاضية مزدوجة" بعد احتساب ضربة جزاء ضده وطرد مدافعه الجزائري إلياس شتي.

وضاعف المهاجم المصري محمد الشريف النتيجة في الدقيقة 56 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ومن ثم اختتم زميله حسين الشحات ثلاثية "المارد الأحمر"، في الدقيقة 60 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد السلام في العاصمة القاهرة.

- دوري أبطال أفريقيا

- اياب نصف النهائي

- الأهلي 2 ✘ 0 الترجي |

- هدف محمد شريف🔥⚽🎥 pic.twitter.com/JdRG51uYDY — ‏*✰𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓♧︎︎︎𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃✰*📊 (@sportworld0) June 26, 2021

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وضرب الأهلي حامل اللقب والرقم القياسي برصيد 9 ألقاب، موعدا في النهائي، مع فريق كايزرشيفس الجنوب إفريقي، الذي تجاوز بدوره عقبة ضيفه نادي الوداد الرياضي المغربي، إثر تعادله معه من دون أهداف، في مباراة الإياب التي جمعتهما في وقت سابق من يوم السبت أيضا، على ملعبه "سوكر سيتي" في مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا.

وأخفق الوداد الرياضي في تعويض هزيمته التي مني بها في لقاء الذهاب (0-1) في عقر داره، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمديمة الدار البيضاء.

المصدر: RT