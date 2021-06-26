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مواجهة على "صفيح ساخن" بين الأهلي والترجي.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

مواجهة على
twitter/AlAhly
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يحتضن استاد السلام في القاهرة، اليوم السبت، مباراة على "صفيح ساخن" بين الأهلي المصري وضيفه الترجي الرياضي التونسي، وذلك في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وسيبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية "للمارد الأحمر" لمواجهة ضيفه التونسي، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش:

بينما اختار التونسي معين الشعباني (40 عاما)، المدير الفني لنادي الترجي الرياضي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "المارد الأحمر":

يذكر أن الأهلي خرج بفوز ثمين من ملعب "حمادي العقربي" في مدينة رادس التونسية، حققه على مضيفه الترجي الرياضي (1-0) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بالرغم من تأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة كاملة بسبب أعمال شغب في المدرجات، حيث حصلت مناوشات بين جماهير الترجي وأمن الملعب الذي اضطر لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

المصدر: RT 

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