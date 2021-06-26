مواجهة على "صفيح ساخن" بين الأهلي والترجي.. التشكيلة الأساسية

يحتضن استاد السلام في القاهرة، اليوم السبت، مباراة على "صفيح ساخن" بين الأهلي المصري وضيفه الترجي الرياضي التونسي، وذلك في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وسيبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية "للمارد الأحمر" لمواجهة ضيفه التونسي، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش:

🗒| اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في اياب نصف نهائي دوري الأبطال 🦅💪🔥



🔴 |#افريقيا_يا_أهلي

⚫️|#CHM9IONSpic.twitter.com/i0y44WWrSr — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 26, 2021

بينما اختار التونسي معين الشعباني (40 عاما)، المدير الفني لنادي الترجي الرياضي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "المارد الأحمر":

🇪🇬 تشكيل المباراة 🇹🇳



🦅 الأهلي 🆚 الترجي 🟠



هكذا يبدأ الفريقان إياب نصف نهائي دوري الأبطال! 🔥#TotalEnergiesCAFCL | #ASCESTpic.twitter.com/p1V4XUUWMl — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) June 26, 2021

يذكر أن الأهلي خرج بفوز ثمين من ملعب "حمادي العقربي" في مدينة رادس التونسية، حققه على مضيفه الترجي الرياضي (1-0) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بالرغم من تأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة كاملة بسبب أعمال شغب في المدرجات، حيث حصلت مناوشات بين جماهير الترجي وأمن الملعب الذي اضطر لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

المصدر: RT