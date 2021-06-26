الوداد الرياضي المغربي يودع دوري الأبطال

خرج الوداد الرياضي المغربي من الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على يد فريق كايزرشيفس الجنوب إفريقي، إثر تعادله أمامه من دون أهداف، اليوم السبت، في لقاء الإياب.

ولم يتمكن لاعبو الوداد الرياضي في هز شباك مضيفه كايزرشيفس على ملعبه "سوكر سيتي" في مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا.

وأخفق الوداد الرياضي بالتالي من تعويض هزيمته في مباراة الذهاب (0-1) في عقر داره، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمديمة الدار البيضاء.

وسيكون فريق كايزرشيفس على موعد في النهائي، مع الفائز من المواجهة التي ستجمع نادي الأهلي المصري وضيفه الترجي الرياضي التونسي، على استاد السلام في القاهرة، في وقت لاحق من اليوم السبت أيضا، وذلك في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي فاز على مضيفه الترجي الرياضي (1-0) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على ملعبه "حمادي العقربي" في مدينة رادس التونسية، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وكالات