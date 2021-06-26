شاهد.. أجمل 4 أهدف لأطراف مواجهتي اليوم في "يورو 2020"

تنطلق مساء اليوم السبت، مباريات الدور ثمن النهائي للنسخة الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020".

وستقام اليوم مباراتان، الأولى بين منتخبي ويلز والدنمارك، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة الهولندية أمستردام.

بينما ستجمع الثانية منتخبي إيطاليا والنمسا، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

ونشر الحساب الرسمي لنهائيات "يورو 2020" على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يتضمن أجمل 4 أهداف، بواقع هدف لكل من المنتخبات الأربعة التي تبدأ اليوم غمار منافسات دور الـ16 للبطولة:

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🆚🇩🇰 Wales and Denmark go head to head at a major tournament for the first time

🇮🇹🆚🇦🇹 Austria have won 12 of their 36 previous games against Italy#EUROfixtures | @bookingcom | #EURO2020pic.twitter.com/uZtyGLABmn — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021

والأهداف حملت توقيع كل من اللاعبين:

هدف مدافع المنتخب الويلزي كونور روبيرتس في مرمى نظيره التركي (2-0) يوم الأربعاء 16 يونيو الجاري، على ملعب باكو الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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هدف المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن في مرمى منتخب روسيا (4-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين الماضي، على ملعب "باركن ستاديون" في العاصمة كوبنهاغن، وذلك في الجولة الثالثة الختامية للمجموعة الثانية.

هدف لاعب خط الوسط الإيطالي ماتيو بيسينا (24 سنة) في مرمى نظيره الويلزي (1-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي، على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما، وذلك في الجولة الثالثة الختامية للمجموعة الأولى.

هدف لاعب خط الوسط النمساوي كريستوف بومغارتنر (21 عاما) في مرمى نظيره الأوكراني (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين الماضي، على ملعب "أرينا ناسيونالا" في العاصمة الرومانية بوخاريست، وذلك في الجولة الثالثة الختامية للمجموعة الثالثة.

المصدر: "twitter/EURO2020"