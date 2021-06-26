الدنمارك تقسو على ويلز في ثمن نهائي "يورو 2020".. فيديو

بلغ منتخب الدنمارك الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، على حساب نظيره الويلزي إثر فوزه العريض عليه (4-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في هولندا.

ووضع الدنماركي كاسبر دولبيرغ (23 عاما) مهاجم فريق نيسي الفرنسي، منتخب بلاده في المقدمة بتسجيله هدفين متتاليين له في الدقيقتين (27 و48)، وأضاف زميله جواكيم مايهلي مدافع فريق أتالانتا الإيطالي، الهدف الثالث بحلول الدقيقة 88.

ومن ثم اختتم مارتن برايثوايت مهاجم فريق برشلونة، رباعية الدنمارك، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة الهولندية أمستردام.

Датчане снова открыли счет классным дальним ударом ⚽



Дольберг еще и красиво отпраздновал гол 😉 pic.twitter.com/5hTViWqhRs — Матч ТВ (@MatchTV) June 26, 2021

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وضرب منتخب الدنمارك موعدا في الدور ربع النهائي لـ"يورو 2020"، يوم السبت المقبل، على ملعب باكو الأولمبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، موعدا مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي هولندا والتشيك، يوم غد الأحد، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست.

المصدر: RT