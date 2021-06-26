شاهد.. إيطاليا تنجو من كمين النمسا في "يورو 2020"
انتزع منتخب إيطاليا بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، من نظيره النمساوي، بصعوبة عقب فوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت، بعد التمديد.
ووضع الإيطالي فدريكو كييزا، لاعب فريق يوفنتوس، منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله بحلول الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الإضافي الأول، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.
Итальянцы не смогли забить за девяносто минут основного времени, а в самом начале дополнительного Кьеза сделал вот это 😱— Матч ТВ (@MatchTV) June 26, 2021
Мастер 😎 pic.twitter.com/SuInDFbibr
وعزز الإيطالي ماتيو بيسينا لاعب أتالانتا، تقدم منتخب "الأتزوري - Squadra Azzurra" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول للمباراة.
ايطاليا 2 × 0 النمسا | هدف ماتيو بيسينا— GOOAL (@GOOAL28910807) June 26, 2021
twt : @alamiHD1pic.twitter.com/0mvdwEw9UL
ومن ثم سجل المهاجم النمساوي ساشا كلايدجيتش هدف بلاده الوحيد في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة التي جرت على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.
هدف النمسا✅ للي حاب يشوفه❤️🙏🏻. pic.twitter.com/3e5irGepDT— *✰𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓♧︎︎︎𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃✰*📊 (@sportworld0) June 26, 2021
وضرب منتخب إيطاليا بذلك موعدا في الدور ربع النهائي لـ"يورو 2020"، يوم الجمعة المقبل، في ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي بلجيكا والبرتغال، يوم الأحد، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية الإسبانية.
المصدر: RT