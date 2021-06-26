شاهد.. إيطاليا تنجو من كمين النمسا في "يورو 2020"

انتزع منتخب إيطاليا بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، من نظيره النمساوي، بصعوبة عقب فوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت، بعد التمديد.

ووضع الإيطالي فدريكو كييزا، لاعب فريق يوفنتوس، منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله بحلول الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الإضافي الأول، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

Итальянцы не смогли забить за девяносто минут основного времени, а в самом начале дополнительного Кьеза сделал вот это 😱



Мастер 😎 pic.twitter.com/SuInDFbibr — Матч ТВ (@MatchTV) June 26, 2021

وعزز الإيطالي ماتيو بيسينا لاعب أتالانتا، تقدم منتخب "الأتزوري - Squadra Azzurra" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول للمباراة.

ايطاليا 2 × 0 النمسا | هدف ماتيو بيسينا



twt : ⁦@alamiHD1pic.twitter.com/0mvdwEw9UL — GOOAL (@GOOAL28910807) June 26, 2021

ومن ثم سجل المهاجم النمساوي ساشا كلايدجيتش هدف بلاده الوحيد في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة التي جرت على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وضرب منتخب إيطاليا بذلك موعدا في الدور ربع النهائي لـ"يورو 2020"، يوم الجمعة المقبل، في ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي بلجيكا والبرتغال، يوم الأحد، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية الإسبانية.

المصدر: RT