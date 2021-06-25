صحيفة إيطالية تحذر من مؤامرة ضد منتخب "Squadra Azzurra"!

حذرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية الشهيرة، من وجود مؤامرة ضد منتخب إيطاليا في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بعد تعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بإسناد مهمة إدارة مباراة منتخب إيطاليا "الأتزوري - Squadra Azzurra" ونظيره النمساوي، التي ستجمعهما غدا السبت، ضمن منافسات الدور 16، للحكم أنتوني تايلور.

وعنونت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، على صدر صفحتها الأولى "احذر، إن الحكم إنجليزي"، في إشارة واضحة إلى أن وجود حكم إنجليزي، قد يسهم في إقصاء المنتخب الإيطالي الذي تصدر مجموعته عن جدارة واستحقاق وبثلاثة انتصارات.

وأثار رئيس تحرير صحيفة "Corriere dello Sport" إيفان زازاروني القلق في مقالته، وأشار خلالها إلى أن اختيار الحكم الإنجليزي تيلور لإدارة المباراة بين إيطاليا والنمسا، جاء نتيجة الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي للمطالبة بنقل مباريات الدور نصف النهائي والنهائي لبطولة "يورو 2020" من إنجلترا إلى بلد يتم فيه احتواء معدل إصابات فيروس كورونا بشكل أكبر.

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ويذكر أن "يويفا" قد رفض الطلب الإيطالي، وأبقى على قراره السابق المتمثل بإقامة منافسات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية للنسخة الحالية للبطولة على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، كما سيخوض المنتخب الإيطالي مواجهته في دور الـ16 أمام النمسا على ذات الملعب.

وحقق المنتخب الإيطالي ثلاثة انتصارات متتالية وتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي بجدارة، رفقة وصيفه الويلزي، والسويسري صاحب المركز الثالث.

بينما احتل منتخب النمسا المركز الثاني في المجموعة الثالثة، التي تصدرها المنتخب الهولندي، بالعلامة الكاملة أيضا.

المصدر: وكالات