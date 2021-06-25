كم تبلغ قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في بطولة "يورو 2020"؟

بلغت الجوائز المالية لنهائيات النسخة الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، مبلغ 456 مليون يورو، سيتم توزيعها على المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، حسب نتائجها.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، زيادة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في "يورو 2020" المقامة في 11 دولة، بنسبة كبيرة، مقارنة بالنسخة الماضية "يورو 2016" التي أقيمت في فرنسا، وذلك بالرغم من تأثيرات جائحة كورونا على العالم، في كافة الجوانب، وتسببت في تأجيل هذه البطولة من العام الماضي إلى الجاري.

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وسيحصل كل منتخب من الـ24 المشاركة في البطولة على 9.25 مليون يورو، إضافة إلى 1.5 مليون يورو مقابل كل انتصار في دور المجموعات، و750 ألف يورو، مقابل التعادل.

وستحصل المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 على 2 مليون يورو، وسينعش كل منتخب يصل إلى الدور ربع النهائي للبطولة خزائنه بمبلغ قدره 3.25 مليون يورو، وبمبلغ 5 ملايين يورو، للمتأهل إلى الدور نصف النهائي.

الجائزة المالية للفائز ببطولة "يورو 2020"

المباراة النهائية ستكون قيمتها 17 مليون يورو، وسيحصل الفائز فيها على 10 ملايين، بينما سيكتفي الوصيف بـ7 ملايين يورو.

المصدر: وكالات