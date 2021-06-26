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التشكيلة الأساسية لمباراة إيطاليا والنمسا في "يورو 2020"

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمباراة إيطاليا والنمسا في
Reuters /Justin Tallis
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم السبت صوب ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين منتخبي إيطاليا والنمسا، ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا.

واختار الإيطالي، روبيرتو مانشيني (56 عاما)، المدير الفني لمنتخب "الآتزوري"، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره النمساوي، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش:

بينما وضع الألماني فرانكو فودا (55 عاما) المدير الفني للمنتخب النمساوي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الأوكراني:

 

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وسيكون المتأهل من هذه المباراة إلى الدور ربع النهائي لـ"يورو 2020"، يوم الجمعة المقبل، في ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، على موعد مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي بلجيكا والبرتغال، يوم غد الأحد، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية الإسبانية.

المصدر: RT 

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