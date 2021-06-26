التشكيلة الأساسية لمباراة إيطاليا والنمسا في "يورو 2020"

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم السبت صوب ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين منتخبي إيطاليا والنمسا، ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا.

واختار الإيطالي، روبيرتو مانشيني (56 عاما)، المدير الفني لمنتخب "الآتزوري"، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره النمساوي، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش:

🗒️ TEAM NEWS:



🇮🇹 Two changes from the side that beat Switzerland on Matchday 2; Acerbi comes in for Chiellini while Verratti gets the nod ahead of Locatelli...



Key man for the Azzurri? 🧐#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021

بينما وضع الألماني فرانكو فودا (55 عاما) المدير الفني للمنتخب النمساوي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الأوكراني:

🗒️ TEAM NEWS:



🇦🇹 Austria coach Franco Foda names an unchanged team following their 1-0 win against Ukraine; Baumgartlinger returns to the bench



Strongest area of the pitch? 🤔#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وسيكون المتأهل من هذه المباراة إلى الدور ربع النهائي لـ"يورو 2020"، يوم الجمعة المقبل، في ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، على موعد مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي بلجيكا والبرتغال، يوم غد الأحد، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية الإسبانية.

المصدر: RT