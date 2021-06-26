التشكيلة الأساسية للمباراة الأولى في ثمن نهائي "يورو 2020"

يحتضن ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم السبت، المباراة الأولى للدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بين منتخبي ويلز والدنمارك.

وسيطلق حكم الساحة الدولي دانيال سيبرت (37 عاما) صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ المنتخب الويلزي بالتشكيلة الأساسية التالية، بقيادة مدربه المؤقت، روبرت بيج، لخوض مباراته اليوم ضد نظيره الدنماركي:

🗒️ TEAM NEWS:



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales coach Rob Page reverts to the XI that started their opening two group games; Chris Mepham, Ben Davies and Kieffer Moore start...



Who will be the difference-maker? 🤔#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الدنماركي كاسبر هيولماند (49 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الويلزي:

🗒️ TEAM NEWS:



🇩🇰 Two changes for Denmark; Stryger replaces Wass at right wing-back, and Dolberg comes in for Poulsen in attack...



Main man for Denmark? 🧐#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021

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وسيضرب المتأهل من هذه المباراة إلى الدور ربع النهائي لـ"يورو 2020"، يوم السبت المقبل، على ملعب باكو الأولمبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، موعدا مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي هولندا والتشيك، يوم غد الأحد، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست.

يذكر أن مباريات نهائيات النسخة الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، تقام في الفترة ما بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل، في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT