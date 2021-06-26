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التشكيلة الأساسية للمباراة الأولى في ثمن نهائي "يورو 2020"

الرياضة

التشكيلة الأساسية للمباراة الأولى في ثمن نهائي
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يحتضن ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم السبت، المباراة الأولى للدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بين منتخبي ويلز والدنمارك.

وسيطلق حكم الساحة الدولي دانيال سيبرت (37 عاما) صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ المنتخب الويلزي بالتشكيلة الأساسية التالية، بقيادة مدربه المؤقت، روبرت بيج، لخوض مباراته اليوم ضد نظيره الدنماركي:

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الدنماركي كاسبر هيولماند (49 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الويلزي:

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وسيضرب المتأهل من هذه المباراة إلى الدور ربع النهائي لـ"يورو 2020"، يوم السبت المقبل، على ملعب باكو الأولمبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، موعدا مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي هولندا والتشيك، يوم غد الأحد، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست.

يذكر أن مباريات نهائيات النسخة الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، تقام في الفترة ما بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل، في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".  

المصدر: RT

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