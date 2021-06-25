بيليه يتوجه بطلب إلى ميسي في عيد ميلاده الرابع والثلاثين

هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، يوم الخميس، نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، طالبا منه أن "يواصل رسم البسمة" على وجه عالم كرة القدم.

ونشر الأسطورة بيليه، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" في خاصية "ستوري"، صورة للنجم ليونيل ميسي مع منتخب بلاده، معلقا عليها: "كل عام وأنت بخير ليو ميسي .. عليك أن تواصل رسم البسمة على وجه عالم كرة القدم".

وكان بيليه قد أشاد بالمنافس التقليدي لميسي، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكذلك بالمهاجم الفرنسي كليليان مبابي، قبل خوضهما مباراة بين منتخبي بلديهما (2-2) يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وكتب بيليه تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" جاء فيها: "اليوم سيلعب اثنان من أكثر اللاعبين الذين أحبهم في كرة القدم، ضد بعضهما البعض. سيكون يوما حافلا لمن يحبون كرة القدم. إذن، كريستيانو وكليان مبابي، من سيسجل أكبر عدد من الأهداف اليوم؟".

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المصدر: "instagram/pele"