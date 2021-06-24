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شاهد.. نجوم الأرجنتين يفاجئون زميلهم ميسي في عيد ميلاه بهدايا غريبة

الرياضة

شاهد.. نجوم الأرجنتين يفاجئون زميلهم ميسي في عيد ميلاه بهدايا غريبة
Reuters /Sergio Moraes
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فاجأ لاعبو منتخب الأرجنتين، اليوم الخميس، زميلهم النجم ليونيل ميسي بمجموعة من الهدايا بمناسبة عيد ميلاده الـ34، الذي تزامن مع مشاركتهم في بطولة " كوبا أمريكا" المقامة بالبرازيل.

وانتشر مقطع فيديو لنجوم منتخب "التانغو" أثناء دخولهم غرفة ليونيل ميسي رفقة سيرخيو أغويرو، وقدموا لميسي هدايا عيد ميلاده، متمنين السعادة للاعب الذي فاز بكل الألقاب الممكنة فرديا وجماعيا، ويبحث عن أول ألقابه مع المنتخب الأرجنتيني.

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ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه منتخب تشيلي، ويليهما منتخب باراغواي في المرتبة الثالثة برصيد ثلاث نقاط بعد مباراتين، ومن ثم الأوروغواي في المركز الرابع برصيد نقطة بعد مباراتين، وبوليفيا في المركز الخامس الأخير من دون نقاط بعد مباراتين.

المصدر: وكالات 

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