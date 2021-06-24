أرقام ميسي حتى عيد ميلاده الـ34 اليوم

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة ومنتخب "التانغو"، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ34، حيث ولد "البرغوث" في مدينة روزاريو الأرجنتينة عام 1987.

وبعث نادي برشلونة برسالة تهنئة إلى قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي بمناسبة عيد ميلاده الرابع والثلاثين، في الوقت الذي مازال الغموض يحيط بمستقبله مع النادي الكتالوني.

وينتهي عقد ميسي، الذي أمضى مسيرته الكروية بأكملها في صفوف برشلونة وحطم معظم الأرقام القياسية خلال مسيرته المذهلة معه، بنهاية الشهر الجاري ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق بشأن تجديد تعاقده.

واحتفى برشلونة بعيد ميلاد "البرغوث" عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال عرض مجموعة من أفضل عشرة أهداف له، ويأمل النادي أن يكون عيد ميلاده بمثابة بشرى خير بشأن مستقبله المعلق مع النادي الكتالوني.

وفي ما يلي أبرز إنجازات ميسي الفردية والجماعية:

Убрать все твои рекорды, кто ты без них? Инопланетянин, семьянин, а еще самый настоящий 🐐



Сегодня день рождения у одного мегакрутого аргентинца. Его достижения не уместить в паре картинок, но мы попробовали 🙂



Твой царский лайк – лучший подарок для гения ❤️ pic.twitter.com/3mCPybcW4l — Матч ТВ (@MatchTV) June 24, 2021

أبرز الألقاب الفردية:

على صعيد الألقاب الفردية، حقق ليونيل ميسي كرة الفيفا الذهبية 4 مرات، كما نال الكرة الذهبية مرتين، وحصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا مرتين.

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ونال النجم الأرجنتيني مرتين جائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لأفضل مهاجم.

وتوج ميسي بجائزة هداف الدوري الإسباني "لا ليغا" 8 مرات، وهداف دوري أبطال أوروبا 6 مرات، وأفضل لاعب في مونديال 2014.

ويعد ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 672 هدفا خلال 778 مباراة، والدوري الإسباني، وأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي في المباريات بقميص "البلوغرانا"، وأكثر لاعب صنع أهدافا في تاريخ "الليغا" الإسبانية.

أبرز الألقاب الجماعية:

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توج ميسي مع برشلونة بلقب الدوري بطل الإسباني 10 مرات، والسوبر الإسباني 8 مرات، بالإضافة إلى كأس الملك 7 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوربي وكأس العالم للأندية بواقع 3 مرات في كل منهما.

إنجازات ميسي مع منتخب الأرجنتين:

احتل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل.

واكتفى "البرغوث" مع منتخب الأرجنتين بالمركز الثاني في بطولة "كوبا أمريكا" ثلاث مرات، وسجل 75 هدفا بقميص منتخب "التانغو" خلال 152 مباراة، إضافة إلى 54 تمريرة حاسمة.

ويشارك ميسي حاليا مع المنتخب الأرجنتيني في كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" المقامة في البرازيل.

المصدر: وكالات