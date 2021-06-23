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شاهد.. رونالدو يقود البرتغال إلى ثمن نهائي "يورو 2020"

الرياضة

شاهد.. رونالدو يقود البرتغال إلى ثمن نهائي
Reuters /Bernadett Szabo
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أكمل منتخب البرتغال عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، عقب تعادله مع نظيره الفرنسي (2-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء.

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي منتخب بلاده من ركلتي جزاء، في الدقيقتين (31 و60).

وفي المقابل، سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدفي منتخب "الديوك" في الدقيقتين (45 من ضربة جزاء، و47) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست.

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ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 5 نقاط، في صدارة المجموعة السادسة، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة القارية رفقة وصيفه منتخب ألمانيا الذي تعادل بدوره مع نظيره الهنغاري وبالنتيجة ذاتها (2-2)، ومنتخب البرتغال الذي احتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط أيضا.

بينما احتل منتخب هنغاريا المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين، وخرج من دور المجموعات لبطولة القارة العجوز "يورو 2020" المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

المصدر: RT 

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