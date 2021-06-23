شاهد.. رونالدو يسجل هدفا تاريخيا في مرمى فرنسا في "يورو 2020"

أحرز نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو أول هدف له في مرمى منتخب فرنسا خلال اللقاء بينهما مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة في "يورو 2020".

ووضع رونالدو منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله من ضربة جزاء، في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست.

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وسجل رونالدو "صاروخ ماديرا" بذلك هدفه الأول خلال مسيرته في مرمى منتخب فرنسا في سابع مباراة ضده، وهو الرابع له في البطولة الحالية، والثالث عشر في تاريخ نهائيات بطولة أمم أوروبا، والهدف رقم 108 بقميص منتخب البرتغال، ليصبح على بعد هدف واحد لمعادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة على المستوى الدولي الذي يحمله المهاجم افيراني المعتزل على دائي.

المصدر: RT